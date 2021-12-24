Стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»
- AP
Состав сборной России опубликован на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Лидер мужской сборной Александр Большунов вошёл в список мужчин. В женскую команду вошли Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
Напомним, что «Тур де Ски» будет проходить с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Гонка пройдёт на территории Швейцарии, Германии и Италии.
Ранее Бородавко заявил, что Большунов будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски».