Стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.

Состав сборной России опубликован на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лидер мужской сборной Александр Большунов вошёл в список мужчин. В женскую команду вошли Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Напомним, что «Тур де Ски» будет проходить с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Гонка пройдёт на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски».