Бородавко: Большунов будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лидера национальной команды Александра Большунова, а также о его возможном участии в престижной многодневке «Тур де Ски».
Бородавко: Большунов будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«У Саши нормальное состояние. Он будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски». Предпосылок для отказа от соревнований на данный момент нет. Также туда поедут Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко», — цитирует Бородавко Sport24.

«Тур де Ски» будет проходить с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Гонка пройдёт на территории Швейцарии, Германии и Италии. 

Ранее в ФЛГР прокомментировали бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте.

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