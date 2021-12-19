В ФЛГР прокомментировали бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на бронзу Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

«Были шансы на золото. Возможно, на следующий командный спринт стоит попробовать другие составы. На данный момент имеем то, что имеем», — цитирует Крянина «Чемпионат».

При этом он отметил, что норвежские лыжники являются очень сильными, и стоит радоваться тому, что россиянам удалось остаться в призах.

«Ну и трасса в Дрездене специфическая. Она не такая тяжёлая… Нужно своеобразно подходить к прохождению трассы», — добавил Крянин.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.

Ранее Ретивых остался доволен результатом в командном спринте в Дрездене.