В ФЛГР прокомментировали бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте
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- РИА Новости
«Были шансы на золото. Возможно, на следующий командный спринт стоит попробовать другие составы. На данный момент имеем то, что имеем», — цитирует Крянина «Чемпионат».
При этом он отметил, что норвежские лыжники являются очень сильными, и стоит радоваться тому, что россиянам удалось остаться в призах.
«Ну и трасса в Дрездене специфическая. Она не такая тяжёлая… Нужно своеобразно подходить к прохождению трассы», — добавил Крянин.
Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.
Ранее Ретивых остался доволен результатом в командном спринте в Дрездене.