Ретивых: хорошо, что нам с Большуновым удалось отстоять бронзу в Дрездене

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал завоевание бронзы в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене в паре с Александром Большуновым.

«Я вчера сказал, что ни разу не уезжал отсюда без призов. В том году мы выиграли с Сашей, но хорошо, что получилось заехать на подиум сейчас. Мы с ним поговорили после финиша, что проиграли всё на последней передаче, не было возможности хорошо уйти. Если бы я ушёл первым, то спокойно проконтролировал бы и начал атаку. Но при таких скоростях здесь невозможно что-то сделать. Хорошо, что отстояли третье место», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что сегодня Большунов смотрелся достаточно хорошо и их команда шла впереди первые три круга. Ретивых также не решился назвать этап в Дрездене провальным для россиян.

«В нашем спорте есть очень много тонкостей, подводных камней, всякое бывает. Не стоит забывать прошедшие дни, но сегодняшний день уже завтра забудется», — добавил Ретивых.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.

Ранее Большунов объяснил провал в личном спринте на этапе КМ в Дрездене.