Большунов объяснил провал в личном спринте на этапе КМ в Дрездене

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов после завоевания бронзы в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене высказался о своём неудачном выступлении в личном спринте накануне.
Большунов объяснил провал в личном спринте на этапе КМ в Дрездене
  • © Федерико Модика
  • РИА Новости

«Вчера мы приехали и покатались перед стартом ltcznm минут. Это была разминка на быстром снегу. Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый, поэтому даже важна одна тренировка перед стартом, чтобы почувствовать эти скорости. Получилось не всё, что хотелось вчера», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Он также признался, что не знает, чего от себя ожидать, так как у него пока непонятное состояние. По этой причине сложно оценивать перспективы на «Тур де Ски».

«Последнюю неделю проведём с тренировками, а потом посмотрим, как будет», — добавил Большунов.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.

Днём ранее Большунов стал лишь 31-м в квалификации личного спринта. 

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что медаль Большунова и Ретивых в командном спринте была заработана в борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить