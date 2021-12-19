Большунов объяснил провал в личном спринте на этапе КМ в Дрездене

Российский лыжник Александр Большунов после завоевания бронзы в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене высказался о своём неудачном выступлении в личном спринте накануне.

«Вчера мы приехали и покатались перед стартом ltcznm минут. Это была разминка на быстром снегу. Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый, поэтому даже важна одна тренировка перед стартом, чтобы почувствовать эти скорости. Получилось не всё, что хотелось вчера», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Он также признался, что не знает, чего от себя ожидать, так как у него пока непонятное состояние. По этой причине сложно оценивать перспективы на «Тур де Ски».

«Последнюю неделю проведём с тренировками, а потом посмотрим, как будет», — добавил Большунов.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.

Днём ранее Большунов стал лишь 31-м в квалификации личного спринта.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что медаль Большунова и Ретивых в командном спринте была заработана в борьбе.