Легков: медаль Большунова и Ретивых была заработана в борьбе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на бронзу Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

«Сегодня медаль была заработана в борьбе. Очень много команд было сильных, все боролись до финиша. Кто как выбрал позицию и набирался на финишный круг, так примерно и приехал», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил важность того, что Ретивых удалось сохранить третью позицию, хотя рядом находился хороший спринтер — итальянец Федерико Пеллегрино.

«Медали — это очень хорошо для них с точки зрения психологии и хорошего настроения», — добавил эксперт.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки — норвежцам Томасу Хёлланду Ларсену и Эвену Нортугу — 0,62 секунды. При этом на старте финального забега Большунов сломал палку.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте в Дрездене.