Бородавко отреагировал на бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте в Дрездене

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Бородавко отреагировал на бронзу Большунова и Ретивых в командном спринте в Дрездене
  • AP

«Трудно сказать, можно ли было рассчитывать на большее в мужском спринте, но третье место приятно. Меня больше интересовало состояние Большунова — сможет ли он поддержать скорость. Он показал быстрые секунды», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он отметил, что это может стать хорошим психологическим подспорьем для Александра. По словам специалиста, в ближайшее время он обсудит с подопечными, как провести последний этап подготовки к Играм.

«Тот сбой, который произошёл у Большунова на спринте, не был запланирован. Нам нужно найти причину. Такого быть не должно», — добавил Бородавко.

Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив победителям гонки 0,62 секунды.

Ранее сообщалось, что Большунов сломал палку на старте финала в командном спринте в Дрездене.

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