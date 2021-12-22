Дилемма Альпе Чермис: нужно ли Большунову участвовать в «Тур де Ски» перед Олимпиадой

До старта многодневки «Тур де Ски» остаётся неделя. В этом сезоне соревнования завершатся всего за месяц до начала Олимпийских игр в Пекине. Тренеры сборной России решили, что Александр Большунов будет пытаться выиграть титул третий раз подряд. Однако в последнее время лидер национальной команды не демонстрировал выдающихся скоростей и признавал, что находится не в лучшей форме. Почему лыжнику стоит задуматься о пропуске новогодних стартов — в материале RT.

В отличие от биатлонного тура, традиционно берущего паузу на католическое Рождество и Новый год, ведущие лыжники после этапа Кубка мира в Дрездене, состоявшего исключительно из спринтерских дисциплин, не уходят на каникулы. 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует многодневная гонка «Тур де Ски», в рамках которой им предстоит шесть раз за восемь дней выйти на старт. Завершится она традиционным подъёмом на Альпе Чермис, после чего до главного события последних четырёх лет — Олимпиады в Пекине — останется всего месяц.

В тех случаях, когда «Тур де Ски» проводится в одном сезоне с Играми или чемпионатом мира, перед лыжниками неизбежно встаёт вопрос, можно ли совмещать два соревновательных марафона или лучше сосредоточиться на чём-то одном. В високосные годы такой дилеммы нет и многодневка становится обязательным пунктом для всех. В другие же спортсменам приходится сталкиваться с непростым выбором и размышлять о пропуске новогодних стартов в Альпах.

Эта проблема касается и ведущего российского лыжника Александра Большунова. Последние четыре года он непременно участвовал в «Тур де Ски» и дважды становился победителем. Выступление в многодневке не помешало ему затем собрать множество наград на Олимпиаде в Пхёнчхане и мировых первенствах в Зеефельде и Оберстдорфе. Однако лидер национальной команды не уверен, что будет пытаться отстаивать свой титул.

«Планы на «Тур де Ски»? Не знаю, чего от себя ожидать, состояние непонятное. Проведём последнюю неделю по тренировкам и посмотрим, что будет», — сказал Большунов «Матч ТВ» после этапа в Дрездене.

Слова спортсмена позже опроверг старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Он заявил, что Большунов непременно выступит на многодневке вместе с другими известными лыжниками.

«У Саши нормальное состояние. Он будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски». Предпосылок для отказа от соревнований на данный момент нет. Также туда поедут Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко», — цитирует специалиста Sport24.

Однако на то, чтобы пропустить «Тур де Ски» и посвятить освободившееся время подготовке к Олимпиаде, есть несколько причин. Основная из них — это слишком плотный календарь сезона. Между подъёмом на Альпе Чермис и розыгрышем олимпийских медалей в скиатлоне у мужчин будет 32 дня отдыха (у женщин и вовсе 31). Лыжные соревнования на Играх начнутся 5 февраля — так рано они не стартовали с 1976 года, когда «Тур де Ски» ещё не существовало, а Кубок мира носил неофициальный статус.

Эти 31 или 32 дня ещё придётся потратить на то, чтобы добраться до Китая, пройти акклиматизацию и опробовать никому не знакомую трассу в Чжанцзякоу. Для кого-то из спортсменов это может быть первый выезд в Азию. К тому же между «Тур де Ски» и Олимпиадой пройдут ещё два этапа Кубка мира с пятью розыгрышами медалей, в том числе в трёх дистанционных гонках. Далеко не факт, что фавориты удостоят старты в Ле-Руссе и Планице вниманием, но в календарь они всё-таки входят.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) постаралась сделать «Тур де Ски» максимально необременительным для участников. Закончится гонка 4 января — так рано она завершалась только один раз в истории. Количество этапов сокращено до шести, чего прежде не случалось. Общая дистанция для мужчин составит 55 км (а также два спринта), для женщин — 40 км, что является не таким уж большим расстоянием: на Олимпиаде теоретически можно пробежать и больше 100 км. Ужать «Тур де Ски» ещё сильнее не было возможности, тогда бы многодневка лишилась своего смысла и превратилась в слегка растянутый этап Кубка мира.

Однако уступки со стороны организаторов не помогли избежать отказов от участия. На «Тур де Ски» не приедут Сергей Устюгов и Тереза Йохауг. При этом в сборную Норвегии вошли и лидер Кубка мира Йоханнес Клебо, и чемпион мира в марафоне Эмиль Иверсен, и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Крюгер. Однако все они пропускали этап в Дрездене, в то время как Большунов на старт выходил.

Также по теме Провал Большунова в прологе и шестое место Ретивых: российские лыжники остались без медалей в спринте на этапе КМ Российские лыжники не смогли завоевать медали в личном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. У Александра Большунова в отсутствие...

Вторая причина, по которой российскому лыжнику стоит взять пример с Устюгова, — это его форма. В этом сезоне Большунов выступает хуже, чем мог бы. Он выиграл гонку преследования, в которой не участвовали норвежцы, и завоевал две бронзы в разделке и командном спринте. По сути, 24-летний россиянин отличился всего один раз в борьбе с достаточно сильными соперниками, с которыми придётся соревноваться на Олимпиаде.

Конечно, это можно объяснить и смазанной подготовкой к сезону из-за проблем со здоровьем, и какими-то неудачными моментами, вроде провала в спринтах, но прямо сейчас Александра сложно назвать лучшим дистанционным лыжником, каким он был последние годы, и претендентом на победу в «Тур де Ски». Сам он тоже отзывается о своём состоянии как о неоптимальном. За ним закрепился образ человека, который не знает усталости и может всегда выйти на лыжню. Только бесконечная соревновательная практика обычно приносила Большунову плоды. Сейчас же их нет.

Не стоит забывать и о таком факторе, как пандемия. В прошлом сезоне болельщики активно обсуждали или даже высмеивали решение норвежцев пропускать один старт за другим, когда ситуация была совсем не такой тревожной, как сейчас. Однако как раз это и помогло скандинавским лыжникам без всякого риска подготовиться к чемпионату мира и удачно на нём выступить, а о пропущенных этапах Кубка мира впоследствии никто не вспоминал.

Отказ от путешествия по Швейцарии, Германии и Италии во время «Тур де Ски» однозначно поможет Большунову не только избежать лишних проблем со здоровьем, которые перед Олимпиадой не нужны в принципе, но и разгрузиться ментально. Да и пять контактных гонок с риском получить травму — это тоже повод задуматься о том, нужны ли они прямо сейчас человеку, который уже дважды побеждал на «Тур де Ски», но ни разу не выигрывал Олимпиаду.

Впрочем, даже если решение об участии в многодневке уже принято за Александра, у него остаётся простор для манёвра. Если после первых двух гонок он почувствует, что далёк от оптимальной формы, может просто финишировать в тренировочном режиме, не решая сверхзадач и не выжимая из себя все соки. Насколько же оправдан был выход на старт «Тур де Ски» в принципе, станет понятно только в феврале. И не стоит исключать, что Большунов посрамит скептиков в погоне за своей мечтой.