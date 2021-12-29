Тренер сборной России высказался о восьмом месте Сориной в индивидуальной гонке на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал восьмое место Татьяны Сориной в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

«Татьяне не удалось отработать спуски, это самое главное. Где бы она ни проходила в верхней точке, то по времени боролась бы за тройку, а финиш находится в самом низу. Когда она приехала на финиш, проиграв по несколько секунд тем, у кого выигрывала, это оставило большие вопросы к прохождению спусков, а также к работе лыж. Это вопрос не к сервис-бригаде. Все бегут на одной смазке, нужно разбираться. Не думаю, что какой-то залёт есть по смазке, необходимо сесть и спокойно поговорить, понять, в чём была причина. В целом хороший результат, трое россиянок оказались в десятке, один подиум, для девушек это очень хороший результат. Но Татьяне сегодня можно было бороться за более высокие места, самочувствие позволяло», — приводит слова Сорина ТАСС.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, финишировавшая третьей.

Ранее сообщалось, что Ступак завершила выступления на «Тур де Ски».

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