Клебо выиграл спринт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта. Вслед за Клебо финишировали его соотечественники Эрик Вальнес и Пол Голберг.

В женском спринте победу праздновала россиянка Наталья Непряева.

Напомним, что в финале не выступали российские лыжники. «Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Непряева прокомментировала победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.