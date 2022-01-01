Непряева прокомментировала победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в спринте классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Непряева прокомментировала победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
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«У меня здесь довольно неплохо получается. Тут мне нравится рельеф. Я надеюсь, что это не последний мой подиум. Это победа много значит для меня, долгожданная. Я целый год ничего не выигрывала. Я безумно рада, мне это добавляет мотивации. Теперь совершенно другой настрой», — сказал Непряева.

Напомним, что лыжница выиграла спринт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Татьяна Сорина стала шестой.

«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Сорина и Непряева вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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