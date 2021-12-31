Новогодние подарки: Большунов и Сорина завоевали медали на третьем этапе «Тур де Ски»

Третий этап «Тур де Ски», прошедший в Оберстдорфе, принёс российским лыжникам ещё две награды. Александр Большунов финишировал вторым в гонке на 15 км свободным стилем, уступив только Йоханнесу Клебо. В общем зачёте многодневки он поднялся на третье место. Татьяна Сорина в забеге на 10 км стала третьей, пропустив вперёд американку Джессику Диггинс и шведку Фриду Карлссон. Наталья Непряева осталась третьей в генеральной классификации, сократив отставание от первого места до 14 секунд.

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» подошла к своему экватору. После гонок в швейцарском Ленцерхайде участники соревнований переехали в немецкий Оберстдорф, принимавший в уходящем году чемпионат мира. А в последний день декабря лыжников ждали масс-старты на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин, завершавшие первую половину «Тура».

Одному из главных фаворитов соревнований Александру Большунову предстояло выйти на старт в свой 25-й день рождения. В прошлом он выигрывал только одну медаль в этот день — бронзу в разделке на своём первом победном «Тур де Ски». В этот раз ему никак нельзя было ограничиваться третьим местом, чтобы не создавать себе проблем в общем зачёте, где он шёл четвёртым с отставанием в 44 секунды от Йоханнеса Клебо.

Также по теме Погоня за лидерами: Большунов и Непряева выиграли медали на втором этапе «Тур де Ски» В швейцарском Ленцерхайде прошли гонки с раздельного старта в рамках второго этапа «Тур де Ски». Александр Большунов стал серебряным...

Участников оберстдорфского масс-старта ждала довольно скоростная трасса с коротким кругом, на которой очень сложно атаковать и создавать отрывы. Несколько километров подряд лыжники прошли большой группой, возглавлять которую вызвались Большунов, Клебо и Иван Якимушкин. Немного разбавить монотонный ход гонки должны были бонусные очки, которые разыгрывались на отсечке 4,4 км. Большунов попытался ускориться, но норвежец быстро на это отреагировал и в итоге сам прошёл отметку первым.

Возможностей для атаки у Александра было мало, но и приезжать вместе с Клебо на финиш он не мог. В итоге на 10-м км дистанции россиянин всё-таки решил ускориться. Его рывок закономерно поддержал Клебо, а также его соотечественники Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, британец Эндрю Масгрейв, швейцарец Дарио Колонья и немец Фридрих Мох.

Колонья, Мох и Тёнсет быстро отстали, и бороться за медали остались только четверо. Ситуация на трассе слегка напоминала то, что происходило во время скиатлона на чемпионате мира. Тогда Большунову противостояли пятеро норвежцев, сейчас же он остался с тремя соперниками. Но в прошлый раз спортсмены бежали 30 км, и выносливости до конца дистанции хватило только россиянину. Сейчас же каждый из соперников был полон сил и мог сдерживать чемпиона мира, пока тот пытался ускориться на подъёме.

За 1,6 км до финиша Масгрейв попытался дёрнуться, но у него ничего не вышло. Зато выйти вперёд сумел Клебо. За счёт чистого прохождения спуска он создал отрыв, ликвидировать который никто из преследователей не мог. Большунов понял, что гонка проиграна, и переключился на борьбу за серебро. Он легко справился с Рёте и Масгрейвом и сделал себе небольшой подарок на юбилей. В общем зачёте «Тур де Ски» россиянин поднялся на третье место. Отставание от Клебо увеличилось до 47 секунд, но при этом Александр почти догнал ещё одного норвежца, Пола Голберга.

На большее по итогам женского масс-старта могла рассчитывать Наталья Непряева, уже занимавшая третье место по итогам гонок в Ленцерхайде. Так как Юлия Ступак ранее снялась с «Тур де Ски», её единственной попутчицей из числа соотечественниц осталась Татьяна Сорина.

В начале гонки обе россиянки спокойно шли в лидирующей группе, из которой на четвёртом километре ненадолго вышли американка Джессика Диггинс, шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг. Сорина возглавила преследование и помогла ликвидировать отставание, но благодарности от соперниц не дождалась. Вскоре на повороте с ней столкнулась шведка Фрида Карлссон, а затем россиянка сломала палку и долго ждала помощи от своего мужа и тренера Егора Сорина.

Диггинс и Андерссон повели за собой гонку и стали разрывать пелотон на несколько групп. Для Непряевой возникла опасность остаться во втором десятке, но она вовремя переложилась и настигла ведущих лыжниц. А вот лидеру «Тур де Ски» Кертту Нисканен из Финляндии это не удалось: с середины дистанции она пропала с радаров и перестала бороться за жёлтую майку.

На последнем круге в отрыв ушли десять лыжниц, и две из них представляли сборную России. Сорина пыталась держаться в числе лидеров, но перед ней снова споткнулась Карлссон и сбила темп. Лыжнице удалось вовремя выйти из этого капкана — пора было занимать удобную позицию на спуске. Шведка прорвалась вперёд и застолбила первое место. За ней пустилась в погоню Диггинс, а за американкой зацепилась Сорина.

Карлссон за счёт скольжения создала небольшой просвет, которого должно было хватить для победы, но у Диггинс и Сориной было другое мнение. Вдвоём они настигли шведку, и на финишную прямую одновременно выкатили все три лыжницы. Диггинс на правах олимпийской чемпионки в командном спринте вырвала первое место и возглавила общий зачёт «Тур де Ски». Карлссон заняла второе место, а Сорина удержала третье от наступавшей сзади Андерссон. Россиянка заработала первую личную медаль с начала прошлого сезона.

Непряева пришла к финишу восьмой спустя восемь секунд после Диггинс. В общем зачёте она осталась третьей, так как Нисканен чудом сохранила одну секунду отрыва по отношению к ней. От Диггинс Непряева отстаёт на 14 секунд, а Сорина, поднявшаяся на пятую позицию, проигрывает американке 43 секунды.