Большунов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов поднялся на третье место в общем зачёте лыжной многодневки «Тур де Ски».

25-летний российский лыжник 31 декабря завоевал серебряную медаль в масс-старте (15 км). Большунов уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 3,4 секунды. Бронзовую медаль завоевал Сьюр Рёте (4,0) из Норвегии.

Клебо по итогам трёх этапов «Тур де Ски» лидирует в общем зачёте. На втором месте расположился его соотечественник Пол Голберг. Большунов проигрывает Клебо 47 секунд.

Следующая гонка — спринт классическим стилем — состоится 1 января.

Ранее Клебо отреагировал на серебряную медаль россиянина Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.