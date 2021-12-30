Клебо: никто никогда не списывал Большунова со счетов

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на серебряную медаль россиянина Александра Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.
Клебо: никто никогда не списывал Большунова со счетов
  • РИА Новости

«Его никто никогда не списывал со счетов. Он идёт на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Он не слишком здорово начал сезон, но уже прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», — цитирует Клебо NRK.

Большунов занял второе место, уступив выигравшему гонку финну Ийво Нисканену 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голдберг.

Александр Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем «Тур де Ски».

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить