Клебо: никто никогда не списывал Большунова со счетов

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на серебряную медаль россиянина Александра Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

«Его никто никогда не списывал со счетов. Он идёт на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Он не слишком здорово начал сезон, но уже прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», — цитирует Клебо NRK.

Большунов занял второе место, уступив выигравшему гонку финну Ийво Нисканену 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голдберг.

Александр Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем «Тур де Ски».

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски».