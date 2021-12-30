Клебо: никто никогда не списывал Большунова со счетов
- РИА Новости
«Его никто никогда не списывал со счетов. Он идёт на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Он не слишком здорово начал сезон, но уже прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», — цитирует Клебо NRK.
Большунов занял второе место, уступив выигравшему гонку финну Ийво Нисканену 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голдберг.
Александр Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем «Тур де Ски».
Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски».