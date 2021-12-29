Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о втором месте Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском городе Ленцерхайде.

«Саша большой молодец, красавец! Второе место — абсолютно заслуженный результат сегодня. Для золота не хватило чуть-чуть везения и выносливости. С первого километра боролся и постепенно навёрстывал проигрыш», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, именно сейчас лыжник набирает форму, хотя до сих пор есть проблемы со спринтерской скоростью. Однако его результат говорит о том, что тренеры и спортсмен находятся на правильном пути.

«Большунов постепенно возвращается в свою лучшую форму. Что будет на Олимпиаде? Мы не смотрим так далеко. До неё ещё нужно дожить и попасть туда. Живём здесь и сейчас, от одной гонки к другой», — добавил специалист.

Большунов занял второе место, уступив выигравшему гонку финну Ийво Нисканену 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голдберг.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов через старты наберёт форму.