Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о втором месте Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском городе Ленцерхайде.
Бородавко назвал заслуженным серебро Большунова в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Саша большой молодец, красавец! Второе место — абсолютно заслуженный результат сегодня. Для золота не хватило чуть-чуть везения и выносливости. С первого километра боролся и постепенно навёрстывал проигрыш», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, именно сейчас лыжник набирает форму, хотя до сих пор есть проблемы со спринтерской скоростью. Однако его результат говорит о том, что тренеры и спортсмен находятся на правильном пути.

«Большунов постепенно возвращается в свою лучшую форму. Что будет на Олимпиаде? Мы не смотрим так далеко. До неё ещё нужно дожить и попасть туда. Живём здесь и сейчас, от одной гонки к другой», — добавил специалист.

Большунов занял второе место, уступив выигравшему гонку финну Ийво Нисканену 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голдберг.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов через старты наберёт форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить