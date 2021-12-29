Губерниев: Большунов через старты наберёт форму

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре высказался о серебре лыжника Александра Большунова в классической гонке на 15 км на этапе престижной многодневки «Тур де Ски».

«Александр набирает. Очевидно, что через старты он наберёт, только бы со здоровьем было всё нормально. Одарённость у Александра феноменальная, прекрасный тренер. Я очень за него рад! Иван Якимушкин показывает неплохой на данный момент уровень. Я очень переживаю за Дениса Спицова, потому что всё-таки открытие Олимпиады в Корее. Сегодня он шевелился неплохо. По его движениям заметно, что он способен ещё прибавить. Есть вопросы и к женской, и к мужской группе. Но сегодня отлегло немножко после серебра и бронзы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Помимо Большунова, занявшего второе место в гонке, в топ-10 попали также Иван Якимушкин (пятое место) и Денис Спицов (седьмое).

Ранее Большунов признался, что пока далёк от оптимальных кондиций.