Большунов признался, что пока далёк от оптимальных кондиций

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал своё второе место в гонке классическим стилем на дистанции 15 км этапа «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

«Если я здесь — это значит, что всё уже неплохо: когда гонки не получаются, то я не даю интервью. Когда есть настроение, могу спокойно подойти пообщаться, потому что реально есть о чём поговорить. А когда не получается, то мне проще побыть с самим собой. Мне необходимо искать свою форму, искать своё самочувствие, поскольку на данный момент пока не всё так гладко идёт, как было до этого. Сейчас уже не такие большие объёмы делаю. Всё же главная проблема — это то, что много было потеряно работы летом, когда необходимо было выполнить тот или иной объём, который сейчас бы делал своё дело. Поэтому сейчас приходится несколько перестраивать тренировки и думать, как выбраться из этой ситуации», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин впервые попал в тройку призёров на «Тур де Ски» — 2022. В прошлом году Большунов выиграл многодневку.

Ранее сообщалось, что Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой на «Тур де Ски».