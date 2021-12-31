Крянин — о результатах Большунова: он подойдёт к Олимпиаде в лучшей форме

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Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о серебре Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Крянин — о результатах Большунова: он подойдёт к Олимпиаде в лучшей форме
  • Legion-Media

«Я думаю, что второе место — это успех. Тактика, которую мы наблюдаем: выход на пик формы к февралю. Саша показывает это во всех гонках. Если всё будет нормально, Большунов подойдёт к Олимпиаде в наилучшей форме», — цитирует Крянина «Спорт-Экспресс».

25-летний российский лыжник 31 декабря завоевал серебряную медаль в масс-старте (15 км). Большунов уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 3,4 секунды. Бронзовую медаль завоевал Сьюр Рёте (4,0) из Норвегии.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что Большунов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски».

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