Крянин — о результатах Большунова: он подойдёт к Олимпиаде в лучшей форме
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«Я думаю, что второе место — это успех. Тактика, которую мы наблюдаем: выход на пик формы к февралю. Саша показывает это во всех гонках. Если всё будет нормально, Большунов подойдёт к Олимпиаде в наилучшей форме», — цитирует Крянина «Спорт-Экспресс».
25-летний российский лыжник 31 декабря завоевал серебряную медаль в масс-старте (15 км). Большунов уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 3,4 секунды. Бронзовую медаль завоевал Сьюр Рёте (4,0) из Норвегии.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее сообщалось, что Большунов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски».