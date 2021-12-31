Сорина — о бронзе на «Тур де Ски»: очень ждала этого подиума

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Россиянка Татьяна Сорина высказалась о бронзовой медали в масс-старте на «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Сорина — о бронзе на «Тур де Ски»: очень ждала этого подиума
  • AP

«Я очень рада. Очень ждала этого подиума. На этой трассе осталась недосказанность с прошлого сезона», — заявила в эфире канала «Матч ТВ» Сорина.

27-летняя лыжница из Тюмени преодолела дистанцию 10 км за 21 минуту 31,6 секунды. Сорина уступила победительнице гонки Джессике Диггинс из США 0,8 секунды. Серебряную награду получила Фрида Карлссон (+0,5) из Швеции.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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