Сорина — о бронзе на «Тур де Ски»: очень ждала этого подиума
- AP
«Я очень рада. Очень ждала этого подиума. На этой трассе осталась недосказанность с прошлого сезона», — заявила в эфире канала «Матч ТВ» Сорина.
27-летняя лыжница из Тюмени преодолела дистанцию 10 км за 21 минуту 31,6 секунды. Сорина уступила победительнице гонки Джессике Диггинс из США 0,8 секунды. Серебряную награду получила Фрида Карлссон (+0,5) из Швеции.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе.