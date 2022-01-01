Большунов и Терентьев не пробились в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российские лыжники не квалифицировались в финал спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

В полуфинальном забеге приняли участие Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Терентьев упал перед финишем в борьбе с трёхкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо. Большунов занял третье место и вышел в роли лаки-лузера, Ретивых стал шестым.

Многодневка «Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Сорина и Непряева вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.