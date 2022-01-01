Бородавко оценил победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Бородавко оценил победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»
  • Legion-Media

«Наталья Непряева грамотно разложила силы. Было заметно, что у Наташи хорошее состояние, да и лыжи здорово работали — всё это в совокупности принесло победу», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что Непряева финишировала с результатом 02:36,41. Её соотечественница Татьяна Сорина стала в финале шестой (+7,53). В мужском спринте победу праздновал трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Ранее Непряева прокомментировала победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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