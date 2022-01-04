Непряева: осознаю, что вписала своё имя в историю после победы на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от своей победы в общем зачёте по итогам многодневки «Тур де Ски».

«Понимаю ли я, что стала первой российской чемпионкой? Да. Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась. Было трудно оценивать свои силы именно на горе, потому что в прошлом году не всё сложилось на ней. Я рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не отпуская из виду их спины», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она довольна своим выступлением в финальной гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме, в которой заняла четвёртое место. Спортсменка также отметила, что это самый тяжёлый старт в сезоне и у неё возникли трудности, когда начался подъём в гору.

«Я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе, подсказывали, что у меня 15—20 секунд отставания. Так и держались. Осознаю ли, что вписала свое имя в историю? Да, это круто!» — добавила лыжница.

Ранее сообщалось, что Непряева стала первой россиянкой в истории, победившей в общем зачёте «Тур де Ски».