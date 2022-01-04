Вяльбе — о победе Непряевой в «Тур де Ски»: слёзы на глазах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе Натальи Непряевой в общем зачёте многодневной гонки «Тур де Ски».

«Сейчас у меня слёзы на глазах. Шли к этому почти 12 лет», — цитирует РИА Новости Вяльбе.

Она назвала Непрьяеву настоящим бойцом. Вяльбе уверена, что победа в общем зачёте «Тур де Ски» придаст лыжнице уверенности перед Олимпиадой 2022 года в Пекине.

По словам Вяльбе, масс-старт 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме прошёл очень сложно для всех лыжниц из-за сильной гористости местности.

В финальном забеге в гору Альпе Чермис Непряева преодолела дистанцию 10 км с результатом 36 минут 13,5 секунды и стала четвёртой, что позволило ей остаться лидером личного зачёта по итогам «Тур де Ски». Её итоговый отрыв от второго места составил 46,7 секунды.

26-летняя лыжница из Твери впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».

Ранее Непряева поделилась эмоциями от своей победы в общем зачёте «Тур де Ски».