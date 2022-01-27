Саночник Павличенко: тесты в Пекине могут выявить COVID-19 у выздоровевших спортсменов

Российский саночник Семён Павличенко считает, что тесты на коронавирусную инфекцию в Пекине способны выявить заболевание даже у здоровых спортсменов.

«Нельзя исключать, что после прилёта в Пекин у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут COVID. В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По его словам, китайские тесты очень чуткие. Иногда они выявляли коронавирус у выздоровевших и абсолютно здоровых спортсменов.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по санному спорту прибудет в Пекин 28 января.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что накануне зимней Олимпиады 2022 года спортсмены находятся на эмоциональном подъёме.