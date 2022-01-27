Чудинов: cборная России по санному спорту летит на Игры на эмоциональном подъёме

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что накануне зимней Олимпиады 2022 года спортсмены находятся на эмоциональном подъеме.
Чудинов: cборная России по санному спорту летит на Игры на эмоциональном подъёме
  • Gettyimages.ru

«Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное», — цитирует ТАСС Чудинова.

При этом, по его словам, предолимпийский сезон получился для сборной России неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин.

Сборная России является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.

Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту.

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