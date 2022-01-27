Чудинов: cборная России по санному спорту летит на Игры на эмоциональном подъёме

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что накануне зимней Олимпиады 2022 года спортсмены находятся на эмоциональном подъеме.

«Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное», — цитирует ТАСС Чудинова.

При этом, по его словам, предолимпийский сезон получился для сборной России неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин.

Сборная России является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.

Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту.