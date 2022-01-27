Чудинов: cборная России по санному спорту летит на Игры на эмоциональном подъёме
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«Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное», — цитирует ТАСС Чудинова.
При этом, по его словам, предолимпийский сезон получился для сборной России неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин.
Сборная России является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.
Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту.