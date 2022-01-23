Сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту

Сборная России завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке на чемпионате Европы 2022 года по санному спорту в швейцарском Санкт-Морице.

РИА Новости