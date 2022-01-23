Сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту
- РИА Новости
Золотые награды завоевала латвийская команда. Серебро взяли немцы (+0,127). Российские саночники уступили победителям соревнований 0,675 секунды.
В составе сборной России выступили Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.
ЧЕ-2022 проходил в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Сборная России является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.
Ранее россиянин Ростислав Гайтюкевич оценил качество олимпийской санно-бобслейной трассы в Пекине.