Сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту

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Сборная России завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке на чемпионате Европы 2022 года по санному спорту в швейцарском Санкт-Морице.
Сборная России завоевала бронзу в эстафете ЧЕ-2022 по санному спорту
  • РИА Новости

Золотые награды завоевала латвийская команда. Серебро взяли немцы (+0,127). Российские саночники уступили победителям соревнований 0,675 секунды.

В составе сборной России выступили Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

ЧЕ-2022 проходил в рамках заключительного этапа Кубка мира. 

Сборная России является чемпионом мира 2019 года и серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи.

Ранее россиянин Ростислав Гайтюкевич оценил качество олимпийской санно-бобслейной трассы в Пекине.

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