Гайтюкевич: бобслейная трасса в Пекине меня полностью устраивает
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«Трасса очень интересная, ни на что непохожая, нам она подходит — максимально хорошая стартовая эстакада. Она подходит для меня и моих разгоняющих», — цитирует ТАСС спортсмена.
Он назвал трассу в Пекине гостеприимной.
Гайтюкевич уточнил, что из-за перемены температуры в феврале придётся вновь привыкать к новому скольжению боба по трассе.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований будет разыграно четыре комплекта наград.
Ранее был объявлен состав сборной России по бобслею и скелетону на ОИ-2022 в Пекине.