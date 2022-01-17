Объявлен состав сборной России по бобслею и скелетону на ОИ-2022 в Пекине

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Стал известен состав сборной России по бобслею и скелетону на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Объявлен состав сборной России по бобслею и скелетону на ОИ-2022 в Пекине
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в мужскую сборную России по бобслею вошли Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов (оба — пилоты), Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин (все — разгоняющие).

В составе женской команды страны по бобслею — Надежда Сергеева и Анастасия Макарова (двойки), Надежда Сергеева (монобоб), Юлия Беломестных и Елена Мамедова (разгоняющие) и Юлия Егошенко (запасная).

В состав национальной команды страны по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова,  Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов.

Ранее стал известен состав сборной России по кёрлингу на ОИ-2022 в Пекине.

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