Объявлен состав сборной России по бобслею и скелетону на ОИ-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по бобслею и скелетону на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Как сообщает ТАСС, в мужскую сборную России по бобслею вошли Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов (оба — пилоты), Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин (все — разгоняющие).

В составе женской команды страны по бобслею — Надежда Сергеева и Анастасия Макарова (двойки), Надежда Сергеева (монобоб), Юлия Беломестных и Елена Мамедова (разгоняющие) и Юлия Егошенко (запасная).

В состав национальной команды страны по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов.

Ранее стал известен состав сборной России по кёрлингу на ОИ-2022 в Пекине.