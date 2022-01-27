Медведева — о российских фигуристках: лёгкие, как пушинки

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Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о главных преимуществах российских фигуристок в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Медведева — о российских фигуристках: лёгкие, как пушинки
  • Gettyimages.ru

«Самое главное преимущество наших девушек — они лёгкие, как пушинки. Летят надо льдом, хотя на самом деле это очень энергозатратно», — заявила в эфире «ОК! На связи» Медведева.

По её словам, Камила Валиева — это совокупность прыжков и вращений. Александра Трусова — феноменальные прыжки. Анна Щербакова — прыжки, лёгкое катание, четверной флип.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине в женском одиночном катании весь подиум заняли россиянки — Валиева, Щербакова и Трусова.

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