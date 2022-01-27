В ФФККР заявили, что делают всё возможное для минимизации рисков заболевания COVID-19
- РИА Новости
«Как говорится, все мы ходим под Богом. Со стороны федерации делается всё необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов. Сборная вылетает из Красноярска в Пекин 1 февраля», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».
На сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трёх членов команды взяты положительные анализы на коронавирус.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее Свищёв выразил мнение, что знаменосцем сборной России на ОИ должен быть лыжник или фигуристка.