В ФФККР заявили, что делают всё возможное для минимизации рисков заболевания COVID-19

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его организация делает всё возможное, чтобы уберечь спортсменов от заболевания коронавирусом.

«Как говорится, все мы ходим под Богом. Со стороны федерации делается всё необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов. Сборная вылетает из Красноярска в Пекин 1 февраля», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

На сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трёх членов команды взяты положительные анализы на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Свищёв выразил мнение, что знаменосцем сборной России на ОИ должен быть лыжник или фигуристка.