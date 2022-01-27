«Безответственность и разгильдяйство»: Шашилов, Казакевич и Васнецова не вылетели в Пекин из-за ошибок в документах

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, его подопечные Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не смогли вылететь в Китай из-за некорректно заполненных документов. Они отправятся в Пекин не позднее пятницы после решения возникших проблем, сообщили в Минспорте. Ещё два представителя команды сдали положительный тест на коронавирус: руководитель сервис-бригады Александр Печёрский остался в Москве, а Сергей Башкиров находится на самоизоляции в олимпийской деревне и ждёт повторного анализа.

Неправильно оформили документы

В среду первая группа российских спортсменов вылетела из Москвы в Пекин для участия в Олимпийских играх. В Китай отправились команды по биатлону, шорт-треку, женская хоккейная сборная и конькобежцы-спринтеры. Поначалу ничто не предвещало проблем. Эдуард Латыпов и Максим Цветков выкладывали в соцсетях фотографии и видео из аэропорта Шереметьево, писали радостные комментарии, рассуждая о долгожданной поездке. Однако позднее оказалось, что сесть в самолёт удалось не всем их коллегам.

Старший тренер женского биатлонного коллектива Михаил Шашилов, его подопечные Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин остались в столице. Компания «Аэрофлот» отказалась пропустить олимпийцев на борт из-за проблем с документами в приложении my2022. Как сообщает «Матч ТВ», у троих отсутствовал QR-код, а у Казакевич он оказался «красным». Это означает, что, исходя из внесённых данных, спортсменке запрещён въезд в Поднебесную.

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В Союзе биатлонистов России сразу же отреагировали на ситуацию. В официальном сообщении сказано, что «для въезда в Китай членам делегации потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе». В Министерстве спорта РФ пояснили: именно из-за некорректно внесённной информации олимпийцы не получили «зелёный» QR-код.

Бывший президент СБР Владимир Драчёв возмутился произошедшим. По его мнению, спрашивать в данной ситуации нужно с руководства организации, которое не смогло проконтролировать процесс подачи документов.

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Китая. В СБР не знали, когда им отправляться в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьёзно. Вопросы надо задавать руководству и правлению СБР, которые устроили такой бардак», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

Была удивлена случившимся и депутат Госдумы Светлана Журова. Олимпийская чемпионка Турина по конькобежному спорту считает, что руководство СБР, скорее всего, накажут за халатное отношение к делу.

«Перед такими стартами, как Игры в Пекине, всё проверяется несколько раз. Думаю, Союзу биатлонистов России «прилетит» — он же за это отвечает. Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители федерации, исполнительный директор, обязаны скрупулёзно отслеживать такие вещи. Перед соревнованиями надо все нюансы проверять — тем более QR-код на свой же рейс», — сказала специалист «Газете.Ru».

Пребывание в Москве может повлиять на форму

Лишний день в столице может не самым благоприятным образом повлиять на физическое состояние Казакевич и Васнецовой. На это обратил внимание экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. По его словам, девушкам нужно вылететь в Пекин как можно скорее.

«Сидеть внизу нехорошо. Имею в виду, что спортсменки сейчас спустились из Антерсельвы. Допустим, ещё один день они будут ждать вылета, это ничего. Но потом начнётся акклиматизация. Васнецовой и Казакевич придётся снова вкатываться. Если они вылетят в ближайшее время, всё не так страшно. В обратной ситуации это может отразиться на функциональном состоянии в ближайших гонках», — сказал Хованцев «Спорт-Экспрессу».

Пребывание биатлонисток в столице беспокоит и комментатора Дмитрия Губерниева. Журналист обратил внимание на то, что организму необходимо привыкать к высоте в Пекине, а также остался возмущён проблемами с оформлением документов в СБР.

«Вспомните Бурундукова, про которого вообще все забыли, — это не в первый раз. Рядом с командой должен быть менеджер, а у нашей сборной сейчас такового нет. Если вас не сажает на рейс «Аэрофлот», то что нужно было сделать не так? Как надо быть неготовым, чтобы родная российская компания развернула? Это нонсенс! Нужно подходить максимально серьёзно к таким вещам. Надеюсь, что они улетят сегодня. В противном случае простой может быть фатален: уже минус день на высоте. Это вызывает тревогу», — сказал Губерниев.

Опасно лишний день находиться в столице ещё и потому, что увеличивается шанс сдать положительный тест на коронавирус. Однако, как отметили в Минспорте РФ, организация взяла ситуацию под свой контроль. Спортсменки, тренер и массажист были оперативно доставлены на базу в Новогорск.

«Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закреплённом за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр, они вылетят в Пекин. Планируется, что это произойдёт не позднее пятницы», — говорится в заявлении ведомства.

Два положительных теста на коронавирус

Впрочем, один представитель национальной команды по биатлону в Китай уже точно не поедет. Глава сервис-бригады Александр Печёрский сдал положительным ПЦР-тест. По словам руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова, специалист испытал шок, когда узнал результат анализа.

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«Он сейчас на карантине в Новогорске. Олимпиада — вершина не только для спортсменов и тренеров. Для сервиса, врачей, журналистов и всех, кто в ней задействован, тоже. Сказать, что Александр расстроен, не сказать ничего. Тем более что он летал под Новый год в Пекин, уже тестировал трассы», — написал Аверьянов в Telegram.

При этом глава пресс-службы отметил, что Печёрский не ездил с командой в Антерсельву, а занимался логистикой в Москве. И соответственно, контактов с биатлонистами у него не было. Теперь специалисту предстоит помогать бригаде удалённо, а на Олимпиаде руководить сервисёрами назначен Михаил Колосов. Аверьянов добавил, что вместо Печёрского в Пекин полетит Дмитрий Блинов.

«На него были заранее оформлены все документы — если бы мужская команда взяла шестую квоту на Игры, он бы гарантированно на них летел. С Шашиловым, Казакевич, Васнецовой и Никитиным всё, слава богу, намного лучше, хотя шок они испытали не меньший», — написал сотрудник СБР.

На этом плохие новости для болельщиков сборной России по биатлону не закончились. Положительный ПЦР-тест уже в Пекине сдал Сергей Башкиров. Тренер отметил, что никаких признаков болезни у него нет и с командой в пути он не контактировал.

«По приезде в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь жду повторный анализ. Чувствую себя хорошо. В самолёте мы летели раздельно — там были определённые зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе тоже ни с кем не контактировал», — рассказал специалист.

Ещё один ПЦР-тест Башкиров должен сдать 27 января. По мнению Губерниева, если результат вновь окажется положительным, отсутствие тренера во время соревнований сильно ударит по коллективу.

«Это минус одна боеспособная единица. Остаются Максимов, Каминский, они прикроют. Но бесследно такие потери не проходят. Рассказывать, что незаменимых нет, — это ложь. Башкиров в этой ситуации незаменимый, другое дело, что риски надо минимизировать», — объяснил комментатор.