Каминский назвал условие, при котором Бабиков может поехать на ОИ-2022

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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, в каком случае Антон Бабиков может поехать на Олимпиаду в Пекине.
Каминский назвал условие, при котором Бабиков может поехать на ОИ-2022
  • AP
  • © Matthias Schrader

«У Бабикова есть шанс поехать на ОИ только в случае болезни кого-то из членов команды», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Он объяснил, что в случае дополнительной квоты Бабиков поехал бы на Игры. В прошлом сезоне мужчины не добрали до максимальной квоты.

«Антон нам был нужен из-за его стрельбы, ногами он медленнее всех, кто приехал в Пекин. Проблема в том, что показывать результат он стал, уже когда все отборы прошли», — добавил Каминский.

Напомним, что Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Он не допустил промахов и пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды. 

Ранее биатлонистка Буртасова завоевала золото в индивидуальной гонке на ЧЕ.

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