Каминский назвал условие, при котором Бабиков может поехать на ОИ-2022
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«У Бабикова есть шанс поехать на ОИ только в случае болезни кого-то из членов команды», — цитирует Каминского «Матч ТВ».
Он объяснил, что в случае дополнительной квоты Бабиков поехал бы на Игры. В прошлом сезоне мужчины не добрали до максимальной квоты.
«Антон нам был нужен из-за его стрельбы, ногами он медленнее всех, кто приехал в Пекин. Проблема в том, что показывать результат он стал, уже когда все отборы прошли», — добавил Каминский.
Напомним, что Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Он не допустил промахов и пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды.
Ранее биатлонистка Буртасова завоевала золото в индивидуальной гонке на ЧЕ.