Журова: провести ОИ без заболеваний можно, но спортсмена нужно привязать к кровати

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как нужно провести Игры в Пекине, чтобы не минимизировать количество заболевших коронавирусом.

«Раньше на Играх в одном номере могли оказаться и четыре человека, а то и больше. Блок комнат точно всегда был рассчитан на шестерых. Сейчас, видимо, создадут другие условия, расширят количество мест, чтобы по одному, максимум по два человека было. Это нужно, чтобы свести к минимуму контакты с другими атлетами в случае инфицирования. Спортсмены лишаются определённого комфорта, но почти все уже привыкли к работе в таком режиме. Например, конькобежцы в прошлом году прожили три недели перед чемпионатом мира, не выходя из номера, и всё время делали тесты. В итоге никто не заболел, всё обошлось. Провести Игры без заражений можно, но спортсмена нужно буквально привязать к кровати», — сказала Журова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Журова заявила, что видит Большунова в качестве знаменосца сборной России на ОИ-2022.