«Эти запреты усложнят им жизнь»: украинским спортсменам не рекомендовали стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине

Руководство Минспорта Украины рекомендовало своим атлетам и тренерам на Олимпиаде в Пекине не стоять рядом с россиянами, когда те будут держать в руках флаг ОКР. По информации СМИ, украинские спортсмены также получили указание не фотографироваться с соперниками из РФ и не давать интервью на русском языке. В беседе с RT двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что на месте коллег не стала бы следовать этим указаниям. Главный тренер национальной команды по синхронному плаванию Тамара Покровская отметила, что раньше представить себе подобное было невозможно. Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не удивляться «идиотским» решениям украинских властей, а глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил их в разжигании ненависти.

«Как можно запрещать приветствовать другого спортсмена?»

Менее чем за две недели до начала Олимпийских игр в Пекине сборная Украины оказалась втянута в серьёзный скандал. Причина — в заявлении министра молодёжи и спорта страны Вадима Гутцайта. В понедельник, 24 января, он сообщил, что в Китае украинским атлетам не рекомендовано стоять рядом с россиянами, когда те будут держать в руках флаг ОКР.

По словам политика, у него состоялась онлайн-встреча с членами команды, в ходе которой им было разъяснено, как вести себя в случае возможных «провокаций».

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«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях... Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — приводит слова Гутцайта «Общественное/Спорт».

Впрочем, по информации российских СМИ, это далеко не единственный запрет, которому украинцы вынуждены будут подчиняться во время Игр. Якобы им также было рекомендовано не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке. При этом не совсем понятно, что делать людям, которые плохо говорят на украинском либо вовсе не знают его.

В руководстве российского спорта комментировать поведение соседей не стали, но почётный президент ОКР Виталий Смирнов назвал происходящее беспрецедентным случаем. По его словам, власти страны шантажом фактически вынуждают атлетов выполнять политический заказ.

«Как можно запрещать приветствовать другого спортсмена? Нарушается сам дух олимпизма. Это показушная акция, господа из министерства пытаются выслужиться перед вышестоящими руководителями, показать, какие они крутые. Иначе это охарактеризовать нельзя... Однако это делает государственный орган. Юрисдикция МОК на него не распространяется, но, безусловно, по этому поводу может быть высказано соответствующее отношение общественности», — цитирует функционера ТАСС.

Наиболее жёстко на этот счёт высказался журналист Дмитрий Губерниев, который главной провокацией для Украины назвал присутствие на своём посту Гутцайта. По его словам, члены сборных обеих стран по биатлону всегда хорошо общались между собой.

«Мы сейчас жили в одном отеле и прекрасно беседовали на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском. Гутцайт нервирует спортсменов, создаёт им неудобства. Все нормально общаются, в биатлонной семье в частности», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Причина столь жёсткого решения украинских властей кроется в скандале, который разгорелся из-за совместного фото легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене после окончания соревнований по прыжкам в высоту на ОИ в Токио. Они вместе поднялись на подиум: россиянке досталось золото, а её конкурентке — серебро.

В итоге украинка на родине подверглась травле, её даже вызвали на беседу в Министерство обороны. Магучих пришлось оправдываться и объяснять, что она всего лишь отдала дань уважения оппонентке, согласно олимпийским традициям.

Поэтому нисколько не удивил отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном на пьедестале во время проведения Паралимпиады. Спринтер демонстративно отошёл в сторону от коллег. В МПК и ПКР поведение спортсмена объяснили намерением соблюсти строгие коронавирусные ограничения, но сам он написал в Facebook о желании «проявить уважение к своей стране».

«Это попытка сделать так, чтобы между нами не осталось ничего общего»

Так или иначе, в России наложение всякого рода запретов и ограничений на украинских спортсменов осудили. Так, по мнению олимпийского чемпиона и президента Федерации спортивной борьбы страны (ФСБР) Михаила Мамиашвили, поведение властей в данном случае вызывает большие вопросы по поводу их психического состояния.

«Требуется только решение лечащего врача. Никаких комментариев больше нет. До этого местные деятели ограничивались запретами на посещение крупных турниров на территории России. Это ещё как-то укладывалось в голове. Ребята добирались за свои деньги. Но нынешний запрет от министерства перекрывает всё», — заявил функционер в беседе с RT.

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Олимпийский чемпион Сеула считает, что подобные ограничения нарушают нормы спорта и жёстко бьют по самим атлетам, права которых грубым образом попираются.

«Бросается тень на любые человеческие отношения. В моём понимании это попытка сделать так, чтобы между нами не осталось ничего общего… Людям пытаются изо всех сил навязать негатив. К сожалению, негодяи не могли оставить в покое и спорт, который исключительно объединяет. Мы с коллегами с Украины вместе выступали за сборную СССР, вместе поднимались на пьедестал и поддерживали друг друга. Да и до сих пор общаемся и дружим», — добавил Мамиашвили.

В свою очередь, депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев признался, что его давно не удивляют никакие «идиотские» решения украинских властей.

«Но за спортсменов нужно прежде всего переживать самим украинским гражданам. Пусть они обратятся к тем людям, которых выбрали, и попросят прекратить дёргать атлетов, чтобы они получили возможность спокойно выступить на Олимпиаде. Вправе ли министерство выпускать такие запреты? Считаю, действия местных властей компенсирует их «профессионализм», — отметил Валуев.

Удивило введение запретов и двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую. По её словам, это нанесёт удар в первую очередь по самим атлетам с Украины, с которыми россияне неизменно были близки.

«Требуется делать всё, чтобы спорт оставался вне политики. С фехтовальщиками с Украины у нас всегда были очень тёплые и профессиональные отношения. Присутствовало взаимоуважение. При необходимости старались друг другу помочь и поддержать. На Олимпийских играх в Токио они ничего не говорили о каких-либо ограничениях. Тогда весь мир сплотил коронавирус. Лично с подобным не сталкивалась никогда», — заявила Великая.

«Могу прямо сказать: если бы я находилась на месте украинок и мне бы попытались диктовать, с кем можно стоять рядом, а с кем нет, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу. Но это их жизнь, их судьба, их руководители и их страна. Они сами вольны решать, как поступать», — подчеркнула фехтовальщица.

Наконец, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что раньше представить себе такие ограничения было нереально, и добавила, что спортсменов из двух стран всегда объединяли тёплые дружественные отношения.

«Синхронистки из сборных России и Украины давно общаются, в том числе в социальных сетях. И так, поверьте, во всех видах. Мы всегда считали, что это близкая нам страна, и вдруг такое. На Олимпиаде в Токио со стороны украинок тоже не чувствовалось никакого охлаждения. Они нормально разговаривали. Повторюсь: всё это очень грустно. А главное, нанесён удар по самим атлетам с Украины. Подобные запреты усложнят им жизнь и засорят голову ненужными мыслями. Раньше писали: «Спорт — это мир». А что теперь?» — задалась вопросом специалист.