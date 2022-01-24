Великая о рекомендациях украинцам на ОИ: от подобных запретов страдают только спортсмены

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Великая о рекомендациях украинцам на ОИ: от подобных запретов страдают только спортсмены
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«К сожалению, от подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать всё, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики. С фехтовальщиками с Украины у нас всегда были очень тёплые и профессиональные отношения. Неизменно присутствовало взаимоуважение. При необходимости старались друг другу помочь и поддержать. На Олимпийских играх в Токио они ничего не говорили о каких-либо запретах. Тогда весь мир сплотил коронавирус», — сказала Великая в беседе с RT.

Она отметила, что никогда не сталкивалась с подобной ситуацией за свою карьеру.

«Могу прямо сказать: если бы я находилась на месте украинок и мне бы попытались диктовать, с кем можно стоять рядом, а с кем нет, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу. Но это их жизнь, их судьба, их руководители и их страна. Они сами вольны решать, как им поступать», — добавила Великая.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская предположила, что запреты усложнят жизнь украинским спортсменам на Олимпиаде.

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