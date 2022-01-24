Покровская предполагает, что запреты усложнят жизнь украинским спортсменам на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, такие запреты раньше представить было нереально, тем более все спортсмены дружат между собой и общаются. Это уже какая-то вредная антиполитика. Зачем разрушать все отношения? Тут любой не сможет ответить на вопрос, зачем подобное вообще нужно», — сказала Покровская RT.

По её словам, синхронистки сборных России и Украины давно дружат и общаются между собой как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

«И такое, поверьте, во всех видах. Мы всегда считали, что это близкая нам страна, и вдруг такое. На Олимпиаде в Токио со стороны украинок тоже не было никакого охлаждения. Они нормально разговаривали. Повторюсь: всё это очень грустно. А главное, нанесён удар по самим атлетам с Украины. Подобные запреты усложнят им жизнь и засорят голову ненужными мыслями. Раньше писали: «Спорт — это мир». А что теперь? Только здесь можно показывать, кто сильнее в спортивном отношении», — добавила Покровская.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее журналист Владимир Соловьёв назвал паранойей и шизофренией слова министра спорта Украины.