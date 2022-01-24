Соловьёв назвал паранойей и шизофренией слова министра спорта Украины

Российский журналист Владимир Соловьёв резко отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт вне политики. Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи», — цитирует Соловьёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, властям Украины стоит обратить внимание, как ведут себя боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко, у которых множество болельщиков по всему миру.

«Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник», — добавил Соловьёв.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее украинский журналист высказался о рекомендациях Минспорта страны о фото с россиянами на ОИ.