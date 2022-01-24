Соловьёв назвал паранойей и шизофренией слова министра спорта Украины

Короткая ссылка
Российский журналист Владимир Соловьёв резко отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Соловьёв назвал паранойей и шизофренией слова министра спорта Украины
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт вне политики. Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи», — цитирует Соловьёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, властям Украины стоит обратить внимание, как ведут себя боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко, у которых множество болельщиков по всему миру.

«Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник», — добавил Соловьёв.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее украинский журналист высказался о рекомендациях Минспорта страны о фото с россиянами на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить