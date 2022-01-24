Украинский журналист высказался о рекомендациях Минспорта страны о фото с россиянами на ОИ

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Украинский спортивный журналист Артём Франков отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Украинский журналист высказался о рекомендациях Минспорта страны о фото с россиянами на ОИ
  • AP

«Если речь идёт о фотографии с российским флагом, то тут всё разумно. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что нам говорят: «Вы собираетесь на нас напасть. Для меня это всё — проявление лютой политики, чтобы демонизировать Россию», — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что за украинских спортсменов должны вступаться граждане их страны.

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