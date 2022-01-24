Валуев считает, что за украинских спортсменов должны вступаться граждане их страны
- Gettyimages.ru
«Я давно перестал удивляться идиотским событиям с участием представителей нынешней украинской власти. Но за украинских спортсменов в данном случае нужно прежде всего переживать украинским гражданам. Пусть они сами обратятся к тем людям, которых выбрали, и попросят прекратить дёргать атлетов, чтобы они получили возможность спокойно выступить на Олимпиаде. Вправе ли Министерство молодёжной политики и спорта выпускать такие запреты? Считаю, действия местных властей компенсирует их в кавычках профессионализм», — сказал Валуев RT.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьёт по самим атлетам.