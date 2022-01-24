Валуев считает, что за украинских спортсменов должны вступаться граждане их страны

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Валуев считает, что за украинских спортсменов должны вступаться граждане их страны
  • Gettyimages.ru

«Я давно перестал удивляться идиотским событиям с участием представителей нынешней украинской власти. Но за украинских спортсменов в данном случае нужно прежде всего переживать украинским гражданам. Пусть они сами обратятся к тем людям, которых выбрали, и попросят прекратить дёргать атлетов, чтобы они получили возможность спокойно выступить на Олимпиаде. Вправе ли Министерство молодёжной политики и спорта выпускать такие запреты? Считаю, действия местных властей компенсирует их в кавычках профессионализм», — сказал Валуев RT.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьёт по самим атлетам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить