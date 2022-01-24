Мамиашвили: запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьёт по самим атлетам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«В данной ситуации требуется только решение лечащего врача. Никаких комментариев больше нет. До этого местные деятели ограничивались запретами посещать крупные турниры на территории России. Это ещё как-то укладывалось. Ребята как-то добирались за свои деньги. Но нынешний запрет от Министерства спорта перекрывает всё. Он нарушает все нормы спорта и бьёт в первую очередь по самим атлетам, ведь нарушаются их права», — сказал Мамиашвили RT.

По его мнению, данное решение является попыткой сделать так, чтобы между россиянами и украинцами не осталось ничего общего, а также порочит любые человеческие отношения.

«Но, к сожалению, то, что разделяет нас, — привнесённое. Такая конфронтация не была заложена изначально. И людям просто пытаются изо всех сил навязать этот негатив. К сожалению, негодяи не могли оставить в покое и спорт, который исключительно объединяет. Мы с коллегами с Украины вместе выступали за сборную СССР, вместе поднимались на пьедестал и поддерживали друг друга. Да и до сих пор общаемся и дружим», — заключил глава ФСБР.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала рекомендации Минспорта Украины нарушением принципов олимпийского движения.