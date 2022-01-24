Мамиашвили: запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьёт по самим атлетам

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Мамиашвили: запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьёт по самим атлетам
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«В данной ситуации требуется только решение лечащего врача. Никаких комментариев больше нет. До этого местные деятели ограничивались запретами посещать крупные турниры на территории России. Это ещё как-то укладывалось. Ребята как-то добирались за свои деньги. Но нынешний запрет от Министерства спорта перекрывает всё. Он нарушает все нормы спорта и бьёт в первую очередь по самим атлетам, ведь нарушаются их права», — сказал Мамиашвили RT.

По его мнению, данное решение является попыткой сделать так, чтобы между россиянами и украинцами не осталось ничего общего, а также порочит любые человеческие отношения.

«Но, к сожалению, то, что разделяет нас, — привнесённое. Такая конфронтация не была заложена изначально. И людям просто пытаются изо всех сил навязать этот негатив. К сожалению, негодяи не могли оставить в покое и спорт, который исключительно объединяет. Мы с коллегами с Украины вместе выступали за сборную СССР, вместе поднимались на пьедестал и поддерживали друг друга. Да и до сих пор общаемся и дружим», — заключил глава ФСБР.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала рекомендации Минспорта Украины нарушением принципов олимпийского движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить