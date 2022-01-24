Журова считает рекомендации Минспорта Украины нарушением принципов олимпийского движения

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Журова считает рекомендации Минспорта Украины нарушением принципов олимпийского движения
  • РИА Новости

«В моём понимании это неправильно — это отчасти нарушение принципов олимпийского движения. Ведь есть лозунг, в котором есть слово «вместе». Хорошо, что украинских спортсменов предупредили об этом заранее, чтобы не было таких историй, как с Ярославой Магучих на летней Олимпиаде», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, украинским спортсменам лучше заранее знать, что за общение с россиянами они подвергнутся осуждению. При этом она отметила, что они всё равно общаются с российскими спортсменами, хотя в Пекине им придётся избегать таких контактов, чтобы на них не ополчилась вся нация.

«Как будет выглядеть интервью российским журналистам? Конечно, наш корреспондент задаст вопрос на русском — и его поймут. Но на каком языке будет ответ? На украинском? Кто будет переводить? Я ещё пойму, если ответ будет на английском. Получается, они будут отказываться говорить в интервью на русском. Слава об олимпийском чемпионе должна дойти до каждого человека», — добавила Журова.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила надежду, что украинцы не будут стоять рядом с россиянами на пьедестале Игр.

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