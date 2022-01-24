Украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на ОИ-2022 в Пекине

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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что представляющим страну спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами.
Украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на ОИ-2022 в Пекине
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«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами — как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — приводит слова Гутцайта «Общественное/Спорт».

Напомним, что на Украине разразился большой скандал после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотые медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Магучих же получила бронзу.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слухи о запрете украинским спортсменам делать фото с россиянами.

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