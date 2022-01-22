Роднина отреагировала на слухи о запрете украинским спортсменам делать фото с россиянами

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слухи о том, что Министерство спорта Украины запретило своим олимпийцам делать совместные фото с россиянами и давать интервью на русском языке.
Роднина отреагировала на слухи о запрете украинским спортсменам делать фото с россиянами
  • РИА Новости

«Украинские спортсмены понимают, что это ерунда. Глупо удовлетворять политические хотелки на крупнейшем спортивном форуме», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, хорошо, что спортсменам хотя бы не пригрозили снятием с Игр из-за интервью на русском языке.

«Ну если не дружат с головой, то какой с них спрос? Дурак не сможет прочитать Олимпийскую хартию — на то он и дурак», — добавила Роднина.

Напомним, что на Украине разразился большой скандал после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотые медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Магучих же получила бронзу.

Ранее сообщалось, что украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022.

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