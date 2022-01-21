Украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022

В Федерации биатлона Украины (ФБУ) прокомментировали информацию о запрете делать совместные фотографии с российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно», — цитирует ТАСС представителя ФБУ.

21 января появилась информация о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало украинским биатлонистам избегать совместных фотографий и интервью с россиянами.

Напомним, что на Украине разразился большой скандал после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотые медали в прыжках в высоту, на Олимпиаде в Токио. Магучих же получила бронзу.

Игры-2022 пойдут с 4 по 20 февраля.

Ранее телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.