Украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022
- РИА Новости
«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно», — цитирует ТАСС представителя ФБУ.
21 января появилась информация о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало украинским биатлонистам избегать совместных фотографий и интервью с россиянами.
Напомним, что на Украине разразился большой скандал после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотые медали в прыжках в высоту, на Олимпиаде в Токио. Магучих же получила бронзу.
Игры-2022 пойдут с 4 по 20 февраля.
Ранее телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.