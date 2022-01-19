Боня считает беспределом и хамством по отношению к женщинам скандальный пост ЦСКА

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Это беспредел и нереальное хамство со стороны того, кто позволил себе так шутить над русскими женщинами. При виде такого сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьёв, Милонов. Это показатель того, как русские мужчины видят наших женщин», — цитирует Боню «Спорт-Экспресс».

По её словам, женщины должны устроить бунт, причём в первую очередь внутри самих себя. Она также призвала поднять вопрос, почему мужчины в России позволяют себе унижать женщин.

«Я сама лично неоднократно становилась предметом буллинга. В наше время мужской пол позволяет себе троллить и оскорблять женщину, которая является матерью. Так быть не должно», — добавила Боня.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный редактор CSKA TV закрыла комментарии в Instagram после скандального поста.