Главный редактор CSKA TV закрыла комментарии в Instagram после скандального поста

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Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева закрыла комментарии в Instagram после скандального поста ЦСКА о новичке команды и полузащитнике сборной Турции Юсуфе Языджи.
Главный редактор CSKA TV закрыла комментарии в Instagram после скандального поста
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Напомним, Кирильчева извинилась за публикацию поста. Также она закрыла комментарии в своём Instagram-аккаунте.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее депутат Виталий Милонов резко отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Языджи.

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