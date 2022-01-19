Милонов резко отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Языджи

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Просто негодяйство! Взять и выдавать наших девчонок за проституток. Что такое «Наташа»? «Наташа» — это подвыпившая бухгалтерша с низкой социальной ответственностью, которая по своей тупости готова вступить в лёгкие половые сношения с любым аниматором в Турции. А приравнивать наших отличных девчонок, которые не готовы быть легкодоступными проститутками, к такому собирательному образу «Наташ» — это унижение достоинства», — цитирует Милонова Sport24.

Он отметил, что у игроков ЦСКА много поклонниц и таким образом клуб оскорбил как раз их. При этом парламентарий похвалил армейцев за то, что они оперативно удалили пост.

«Мне очень неловко даже за турка. Я не очень люблю Турцию и турков, но даже мне сейчас неловко. Не все спортсмены в Турции настолько низкопробны, чтобы их заманивать девичьими телами. Они профессионалы. Получается, ЦСКА заманивает недостойным для спортсменов способом. Очень надеюсь, что такого хамства больше не будет», — добавил депутат.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Языджи прокомментировал скандал вокруг презентации его клиента в ЦСКА.