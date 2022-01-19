Агент Языджи прокомментировал скандал вокруг презентации его клиента в ЦСКА
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«Это же шутка. Не нужно преувеличивать. Возможно, это ошибка клуба. Но для меня эта шутка не стала какой-то большой проблемой», — приводит слова Чебеджи журналист Максим Фридман в своём Telegram-канале.
При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.
19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС готов рассмотреть ситуацию со скандальной презентацией Языджи.