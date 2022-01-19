Агент Языджи прокомментировал скандал вокруг презентации его клиента в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент новичка московского ЦСКА и полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи, отреагировал на ситуацию со скандальной презентацией своего клиента.

«Это же шутка. Не нужно преувеличивать. Возможно, это ошибка клуба. Но для меня эта шутка не стала какой-то большой проблемой», — приводит слова Чебеджи журналист Максим Фридман в своём Telegram-канале.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС готов рассмотреть ситуацию со скандальной презентацией Языджи.