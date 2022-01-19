Комитет по этике РФС готов рассмотреть ситуацию со скандальной презентацией Языджи

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев отреагировал на скандал с презентацией новичка московского ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин. Это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность со стороны ЦСКА. Если поступит обращение, то комитет по этике разберёт эту публикацию», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал позорищем презентацию новичка ЦСКА Языджи.