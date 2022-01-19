Губерниев назвал позорищем презентацию новичка ЦСКА Языджи

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Это абсолютно идиотская шутка. Я нахожусь в ужасе, поскольку представители такой уважаемой команды мало того что идиоты, так ещё и женоненавистники вообще и русских женщин в частности ненавидят. Мне стыдно, это позорище», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что люди, опубликовавшие пост, уже уволены.

«Стыдно, что команда, которая играет в премьер-лиге и представляет Россию на международной арене, позволяет себе такое», — добавил телеведущий.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что впервые слышит о презентации Языджи.